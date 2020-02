Rodízio será mantido nesta terça (11) após forte chuva atingir São Paulo

arrow-options Antonio Cicero/PhotoPress/Agência O Globo Uma forte chuva causa vários alagamentos, engarrafamentos e interrupção de linhas de trem da CPTM nas cidade de São Paulo e Osasco

A Prefeitura de São Paulo decidiu estender a suspensão do rodízio de veículos para esta terça-feira (11) após uma forte chuva atingir toda a região metropolitana nesta segunda (10). A medida é uma das anunciadas após reunião do gabinete de crise com o prefeito e secretários.

Segundo secretários da gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), mesmo sem previsão de chuva intensa, a decisão foi tomada para amenizar o desconforto desta segunda. Durante todo o dia de hoje, cidadãos acabaram ficando com carros ilhados em vários pontos da cidade, sem poder voltar para suas regiões de origem.

Entre as medidas para amenizar os problemas na cidade, estão a limpeza dos locais onde as águas baixaram para liberação das ruas para os veículos.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly, o principal problema na cidade ocorreu na região dos rios Pinheiros e Tietê.