“Roda Viva”: Felipe Neto e Rachel Sheherazade fazem as pazes

Havia muita expectativa para a entrevista do influenciador Felipe Neto no “Roda Viva” desta segunda-feira (18). O assunto se tornou um dos mais comentados na internet, chegando no topo dos trending topics do Twitter. Tudo isso por conta de uma carta-aberta publicada no dia 9 de maio pelo comunicador na qual ele critica artistas e influenciadores brasileiros por não se posicionarem politicamente.

E logo nos primeiros minutos do programa “Roda Viva”, Felipe Neto endureceu sua crítica. “A minha cobrança aos outros influenciadores teve como gatilho o momento em que o Bolsonaro começa a opressão de fato, sob vários aspectos. É um absurdo que alguém ainda se cale diante de tudo. O silêncio já não é mais uma opção.”

Reprodução/TV Cultura Felipe Neto em entrevista ao "Roda Viva"





































Felipe Neto ainda comentou que percebeu que vários famosos passaram a se manifestar depois do seu vídeo. “Não quero crédito”, disse o influenciador explicando que o importante é que as pessoas se manifestem, seja por conta dele ou não.

Depois o youtuber ainda falou do poder de comunicação de Bolsonaro com seus apoiadores. “Esse governo sabe se comunicar para 30% da sua base apoiadora, que é questionável. Ele vive da promoção do caos, do desespero e do medo. Essa parcela, que tem carência de uma educação básica, que se identifica com o Bolsonaro”, disse.

Já em relação à oposição, Felipe Neto foi enfático em dizer que está perdida e não sabe mobilizar as redes sociais. “Está fazendo tudo errado há muito tempo”, resumiu.