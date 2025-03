Roda de Conversa Aborda Preconceito e Discriminação Religiosa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, por meio do o Escritório de Direitos Humanos, promoveu, na tarde desta quarta-feira (19), uma roda de conversa enriquecedora com o tema “Preconceito e Discriminação Religiosa”. O evento, que ocorreu no auditório da superintendência, reuniu servidores e teve como objetivo, fomentar o diálogo e a reflexão sobre a importância do respeito à diversidade religiosa e a promoção da igualdade.

Durante a roda de conversa, os participantes compartilharam experiências e discutiram os impactos negativos que o preconceito e a discriminação podem ter na sociedade e no ambiente de trabalho. Os convidados trouxeram informações relevantes e abordaram estratégias para combater essas práticas, ressaltando a necessidade de um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

A superintendência da PRF no Espírito Santo reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade mais justa. A iniciativa é parte de um conjunto de ações voltadas para a sensibilização e capacitação dos servidores, visando a construção de uma cultura de respeito e empatia.

A roda de conversa foi um passo importante para fortalecer a conscientização sobre a diversidade religiosa e a importância de respeitar as crenças e práticas de cada indivíduo. A PRF-ES agradece a todos os participantes e convida os demais servidores a continuar essa discussão fundamental para a convivência pacífica e harmoniosa no trabalho e demais áreas.