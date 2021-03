Rock in Rio é adiado para setembro de 2022

Reprodução Rock in Rio

A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria ainda este ano, foi adiada para setembro de 2022 por conta da pandemia de Covid-19. o Comunicado oficial da organização do evento saiu nesta quinta-feira (4).

As novas datas do festival são dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

Roberto Medina, presidente e criador do Rock in Rio, afirmou que parte do line-up deve sair ainda neste semestre de 2021.

E edição Lisboa do festival, que estava marcada para junho de 2021, também foi adiada. Agora, o festival em Portugal vai acontecer em 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

“As mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano, a organização do evento já estaria entrando tanto no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, quanto no Parque Bela Vista, em Lisboa, para dar início às montagens do evento”, diz a nota oficial do Rock in Rio.