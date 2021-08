Rock in Rio anuncia Ivete Sangalo, Iza e Iron Maiden

Reprodução/Instagram @ivetesangalo Ivete é confirmada no Rock in Rio





O Rock in Rio segue revelando para o público a escalação da oitava edição carioca do evento, marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Na noite desta quinta-feira, o festival voltou a confirmar o line-up do Palco Mundo no tradicional “Dia do Metal”, inicialmente anunciado para 2021. Com isso, os clássicos do Iron Maiden, o trash metal do Megadeth, o progressivo do Dream Theater e a inusitada mistura do Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira abrirão com muito peso e guitarras os festejos do Rock in Rio 2022, no dia 2 de setembro.

Banda inglesa que nutre forte relação de carinho com o festival (esta será a quinta participação) e com a cidade do Rio de Janeiro, o Iron Maiden estará com repertório novo. No mês que vem, Bruce Dickinson e companhia lançam o 17º álbum de estúdio de sua discografia, batizado de “Senjutsu”. “Quando nos foi oferecida a oportunidade de retornar ao Rock in Rio e nos apresentarmos na noite de abertura do festival, dissemos ‘sim’ imediatamente! Os nossos fãs sabem que o evento é muito especial para a gente por conta da nossa história com o festival”, elogiou Dickinson.

O Iron Maiden é, então, o segundo headliner anunciado para o Rock in Rio 2022, já que na semana passada o festival confirmou que o astro pop Justin Bieber vai fechar a noite de 4 de setembro.





O Rock in Rio também anunciou ontem outros nomes para o Palco Mundo, desta vez nacionais. Estrela de um dos shows mais aclamados da edição de 2019, quando recebeu Alcione no Palco Sunset, a cantora IZA fará sua estreia no palco principal, compondo a programação para lá de pop do dia 4 de setembro, que já tinha Bieber e Demi Lovato como atrações confirmadas.

E, como não podia faltar, Ivete Sangalo volta a levantar poeira na Cidade do Rock no dia 11 de setembro, o domingo de encerramento. A cantora, que está no ar na TV Globo como apresentadora do “The masked singer Brasil”, é recordista de participações no festival criado por Roberto Medina: esta será a 17ª apresentação da baiana, somando as edições no Rio, Lisboa, Madri e Las Vegas. Ivete é o primeiro nome anunciado para o segundo fim de semana.

O Rock in Rio ainda não confirmou a data de início da venda de ingressos para 2022.