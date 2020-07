Robôs ajudam pessoas em isolamento social na Escócia

Unsplash/Denise Jans Documentário mostra a evolução do PlayStation





Enquanto o PlayStation 5 não é lançado, um documentário independente sobre a história da linha de consoles da Sony parece algo bem interessante. Chamado de ‘From Bedroom to Billions: The PlayStation Revolution’, o filme teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (29).





Com lançamento previsto para 7 de setembro em plataformas digitais, Blu-Ray e DVD, o documentário conta com entrevistas feitas com personalidades que participaram de alguma forma da evolução da marca. Dentre as personalidades estão Jim Ryan, atual chefe da divisão PlayStation , Hideo Kojima, criador de ‘Metal Gear Solid’, Shinji Mikami, uma das mentes por trás de ‘Resident Evil’ e Mark Cerny, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do PS5 .





Criado a partir de um financiamento coletivo no Kickstarter, a produção é dirigida por Antony e Nicola Caulfield, que anteriormente dirigiram documentários sobre a indústria dos videogames no Reino Unido.

O PlayStation original foi lançado no Japão em dezembro de 1994. No entanto, só foi levado para os Estados Unidos e para a Europa cerca de um ano depois, em setembro de 1995.

Produção do novo console

Às vésperas do lançamento do PlayStation 5 , a Sony está ordenando um aumento de 50% na produção do novo console. Inicialmente, a empresa pretendia produzir 6 milhões de unidades para suprir o mercado até o fim do ano, mas agora irá produzir 9 milhões de unidades. As informações são do jornal japonês Nikkei, citando “fontes com conhecimento do assunto”.

O The Verge lembra que o PlayStation 4 foi lançado em 15 de novembro de 2013, e até o fim daquele ano vendeu 4,2 milhões de unidades. A marca de 10 milhões de unidades só foi atingida em agosto de 2014, nove meses após o lançamento.

Atualmente, o PlayStation 4 é o segundo console mais vendido na história, com 110,4 milhões de unidades comercializadas até março deste ano. À sua frente está o PlayStation 2, com 155 milhões de unidades. A lista não inclui consoles portáteis – neste caso, o PS4 cairia para a quarta posição, sendo superado pelo Nintendo DS e Game Boy.

O otimismo da Sony está, de certa forma, ligado à pandemia de Covid-19 . “Durante a pandemia, a indústria de jogos viu um número recorde de adesões de jogadores a serviços online, já que mais consumidores estão levando em consideração os jogos como forma de entretenimento doméstico”. Disse Karn Chauhan, analista sênior da empresa de análise de mercado Counterpoint, ao Nikkei Asian Review.