Robô interage com modelo na passarela da Paris Fashion Week

Reprodução/Instagram 04.03.2023 O robô tirou a capa vestida pela modelo na passarela

A temprada de Outono/Inverno 2023 está a todo vapor na Paris Fashion Week e uma das maiores expectativas era pelo desfile da grife francesa Coperni que, na temporada passada, vestiu Bella Hadid com um look todo feito de spray . Para encher os olhos do público, a marca colocou um robô na passarela que interagiu com a modelo ao vivo.

O android aparentemente “inteligente” e com um jeito bem parecido com um cachorro fez interações teatrais com a modelo Rianne Van Rompaey, se aproximando lentamente e puxando uma capa que cobria sua roupa, revelando um vestido preto da nova coleção.

O verdadeiro espetáculo tecnológico foi o destaque nas redes sociais nesta sexta-feira (3) e deixou toda a plateia do Théâtre National de la Danse (Teatro Nacional da Dança), em Paris, na França, com o queixo caído.

Em outro momento, cinco robôs que também simulavam animais de quatro patas, circularam as modelos na passarela enquanto o desfile acontecia. A apresentação da coleção era baseada na fábula francesa “O Lobo e o Cordeiro”, de Jean de La Fontaine.

O diretor criativo e co-fundador da marca, Sébastien Meyer, imaginou como se as modelos fossem os “cordeiros” enquanto interagiam com os “lobos-robôs” em pefeita harmonia.

Os robôs pertencem à empresa norte-americana Boston Dynamics e, ao contrário da fábula original, escrita no século 17, que levanta questões relativas ao equilíbrio de poder entre os grupos humanos que compõem a sociedade, Coperni reinterpretou a história e a transpõe para o ano de 2023 com uma visão positiva do futuro.

O Spot® é um robô móvel ágil que suporta inspeções remotas e detecção autônoma em uma variedade de ambientes, incluindo instalações de geração de energia, instalações nucleares, chão de fábrica, projetos de construção, laboratórios de pesquisa e salas de aula universitárias. Os robôs Spot executam muitas tarefas diversas, desde a coleta de dados de equipamentos em instalações industriais até a criação de gêmeos digitais em canteiros de obras, ajudando os socorristas a avaliar com segurança situações potencialmente perigosas.

Essa visão positiva e alegre de inovação e tecnologia é compartilhada entre a Coperni e a Boston Dynamics. A coleção FW23 enfatiza através de uma performance de espetáculo a relação simbiótica entre humanos e tecnologia e a poesia e imaginação que ela permite.





Fonte: IG Mulher