Robô constrói mural de dominós com 100 mil peças em tempo recorde; assista

Reprodução/Youtube Painel de Mario Bros. construído pelo robô

Um robô criado pelo engenheiro e youtuber Mark Rober organizou um mural temático do clássico dos games Super Mario Bros. em pouco mais de 24 horas. O tempo impressiona pelo fato de o mural ter nada menos do que 100.000 peças, uma quantidade que daria bastante trabalho para humanos, já que uma equipe de sete pessoas levaria uma semana para fazer a mesma coisa.

O robô, que foi batizado de “Dominator”, montou o mural derrubando 300 dominós por vez, que são carregados nele por um outro robô. Segundo Rober, a versão atual do Dominator é o auge de um trabalho de anos dele e de sua equipe. No vídeo em que mostra a montagem do mural, o youtuber também mostra como o dispositivo funciona e outros designs que falharam antes do produto final.

Você viu?

Auxílio luxuoso

Rober e sua equipe receberam a ajuda da artista de dominó e youtuber Lily Hevesh, que também atuou como um oponente humano para o Dominator. O vídeo de Hevesh fazendo a montagem de um mural parecido, também em homenagem a Super Mario Bros, foi publicado no canal dela no YouTube e mostra a habilidade necessária para se montar um mural com dominós.

No vídeo em que mostra a montagem do mural, Rober mostra brevemente o processo de construção do robô, mas todos os passos foram compartilhados em postagens de blog escritas pela equipe ao longo dos anos. As postagens mostram desde a ideia do projeto, até o robô montado e operante, passando pelo protótipo e como o hardware e o software operam.

Este não é um robô com funções práticas para o mercado, como a execução de tarefas domésticas ou a entrega de produtos, mas o que seria da nossa vida sem a arte, não é mesmo? E nada melhor para nos mostrar o que um robô artista que empilha dominós pode fazer do que um mural gigantesco com um dos personagens mais queridos dos games.