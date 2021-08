Roberto Jefferson será vizinho de cela de Cabral e Jairinho em Bangu 8, no Rio

Reprodução/redes sociais Roberto Jefferson, preso na manhã desta quinta-feira (13)

O ex-deputado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, preso na manhã desta sexta-feira (13), será transferido para o presídio de Bangu 8 na Zona Oeste do Rio. Na mesma cadeia estão o ex-governador Sérgio Cabral Filho e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o “Dr. Jairinho”.

A cadeia também abriga o delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio Alves, acusado de cobrar propina de comerciantes e de vazamento de informações da investigação do caso Marielle Franco.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Roberto Jefferson foi preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que listou indícios de mais de dez crimes cometidos pelo presidente do PTB.