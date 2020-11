Redação Roberto Carlos não gravará especial neste ano. Entenda o motivo

O cantor e compositor Roberto Carlos não gravará o seu especial de fim-de-ano em 2020. O motivo apresentado pelo cantor em seu perfil oficial no Instagram seria pelo risco do coronavírus.

“Sugeri à TV Globo não fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações e fui atendido” , explicou o Rei em uma publicação no Instagram . “Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita harmonia”, concluiu.

Contudo, especula-se que aconteceu um impasse entre Roberto Carlos e o diretor Boninho da TV Globo, que desejava que o especial acontecesse na Arena da Barra da Tijuca no Rio . O cantor não concordou pelo risco de expor pessoas ligadas à produção e público ao covid-19 e teria até sugerido um show em seu próprio estúdio, mostrando os bastidores de sua vida, mas Boninho teria recusado a ideia.