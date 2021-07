Roberto Carlos em isolamento total e aproveita para compor

Bianca Barbosa Roberto Carlos está em isolamento há mais de um ano

O cantor Roberto Carlos, por conta da pandemia, está exatamente há 1 ano e 4 meses em isolamento social no seu apartamento da Urca, na Zona Sul do Rio. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. É possível contar nos dedos as vezes que o artista precisou sair de casa. Ele, que já recebeu as duas doses da vacina , dispensou seu motorista e foi dirigindo seu próprio possante até o posto de saúde para ser imunizado. Toda a agenda de trabalho foi transferida para o ano que vem, a partir de fevereiro. O cantor tem aproveitado este momento para compor e, em breve, teremos novidades.