Roberta Miranda leva tombo em live: “Bumbum está machucado”

Reprodução/Youtube Roberta Miranda caiu durante a live, mas não perdeu a aminação





Todo mundo sabe que em festas juninas é perigoso pular fogueira e mais anda sentar em cima. Pois é, Roberta Miranda não levou à sério o conselho na sua live neste sábado (13), dia de Santo Antônio. Justamente no finalzinho da transmissão de mais de duas horas, ao sentar em um dos elementos cenográficos do cenário, ela caiu de bumbum no chão.

Leia também: Roberta Miranda debocha da mansão de Gusttavo Lima: “Respeite a rainha”

Roberta rolou, levantou às gargalhadas e brincou: “Tinha que acontecer! O bumbum da Roberta tá machucado”.