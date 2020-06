Roberta Miranda diz que não foi ao drive-in para cantar: “Fui pra dar mesmo”

A jornalista Mariana Godoy assinou o contrato com a Band na quarta-feira (24) e já começa a trabalhar na nova casa imediatamente. “Estou muito feliz e entusiasmada. O Grupo Bandeirantes é reconhecido por seu jornalismo de respeito e credibilidade. Estou pronta para todos os desafios na nova casa”, diz a jornalista no comunicado oficial da emissora.

Reprodução Mariana Godoy ficará no lugar de Silvia Poppovic





Mariana vai dividir o comando do “Aqui na Band” com Luís Ernesto Lacombe. Nos bastidores, dizem que o salário da moça gira em torno de 100 mil, 20 mil a mais do que Sílvia Poppovic ganhava na casa. A apresentadora estava desde 2014 na RedeTV! e comandava o programa “Mariana Godoy Entrevista”, um talk show voltado para política e questões do Brasil. Ela ainda dividia a bancada do telejornal “Rede TV News” com Boris Casoy. Antes, ela trabalhou por 22 anos na Globo e outros três na GloboNews.