RJ tem alerta para novos temporais após mortes no fim de semana

Reprodução/Twitter Enchentes atingem o RJ

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesse final de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de tempestades em todo o estado válido até as 10h desta segunda-feira (15).

Desde a noite do último sábado (13), o Rio foi atingido por tempestades que deixaram ao menos 11 mortos, segundo informações confirmadas até a noite desse domingo (14), na capital e na Baixada Fluminense. Os óbitos foram causados por afogamentos, descargas elétricas e desabamentos.

O Inmet informou que as áreas afetadas podem ser atingidas por chuvas com intensidade de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também há risco de alagamentos e “pequenos deslizamentos” em locais com áreas de risco.

Entre os lugares que estão sob alerta, estão a região metropolitana do estado e a Baixada Fluminense.

Nova Iguaçu e São João do Meriti também têm alerta máximo para temporais, de acordo com as defesas civis municipais. Ao menos cinco pessoas morreram nos municípios em decorrência das tempestades dos últimos dias.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro colocou a cidade em estágio 4 de riscos meteorológicos, em uma escala que vai de 0 a 5. Belford Roxo, onde uma pessoa morreu, também foi marcada como estágio 4.

Ainda ontem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), decretou estado de emergência no município devido aos impactos e danos provocados pelas fortes chuvas. Na capital, três pessoas morreram.

“A gente pede que as pessoas evitem, no dia de hoje, se deslocar pela cidade, por mais que a Avenida Brasil já esteja liberada”, afirmou Paes na tarde deste domingo. A avenida, uma das principais da cidade, tinha ficado bloqueada por conta das chuvas.

Niterói também tem alerta para novas tempestades e, embora não tenha registrado óbitos, a cidade sofreu com deslizamentos, enchentes e quedas de árvores.

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco hidrológico é alto ou muito alto na capital, nas regiões metropolitana, Serrana, Sul, Noroeste, Costa Verde e na Baixada Fluminense. Também há chances de ocorreram alagamentos e inundações.

O risco é baixo a moderado nas outras partes do estado.

Já o risco de deslizamentos de terra na capital, nas regiões metropolitana, Serrana, Sul, Costa Verde e na Baixada Fluminense é alto ou muito alto.

