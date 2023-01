RJ: quadrilha especializada em estelionato e furto é alvo de operação

Divulgação/PMRJ – 25.01.2023 Policiais militares do BPChq realizam ações preventivas e repressivas

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma ação contra uma quadrilha especializada em estelionato e em furto mediante fraude. A operação Alicantina tem três alvos em endereços nos bairros de Santa Cruz e Guaratiba , na Zona Oeste da capital fluminense , e no município de Itaguaí , na Região Metropolitana do Rio . Até o momento, uma pessoa foi presa.

Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) também cumprem mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, as vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixas eletrônicos. Segundo a distrital, a quadrilha atua em todo o estado, principalmente nos municípios de Petrópolis, na Região Serrana; Paraíba do Sul e Paty dos Alferes, no Centro-Sul Fluminense.

