RJ: Quadra da Grande Rio recebe culto religioso e causa aglomeração

Reprodução/rede social Quadra da Grande Rio recebe evento religioso e gera aglomeração

A quadra de samba da escola Grande Rio , em Duque de Caxias, recebeu na noite da última quarta-feira (03), um culto religioso da Igreja Pentecostal Templo dos Milagres. Nas imagens, é possível identificar religiosos sem o uso de máscaras e com pouco distanciamento social. As informações são do portal G1 .

Leonardo Salles, pastor da igreja, ressaltou que medidas contra possíveis aglomerações foram tomadas , sendo disponibilizados “álcool em gel, máscara e exigimos que os fiéis comparecessem com a utilização de máscara”.





A Grande Rio emitiu uma nota onde explica que uma das suas diretrizes é disponibilizar a quadra para eventos religiosos, sociais e culturais. No mesmo dia, o Brasil bateu recorde de mortes por Covid-19, com 1.910 óbitos .