RJ: Polícia liberta jovem sequestrada por ex-namorado em Araruama

Reprodução Jovem abraça familiares após ser libertada

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) resgataram, no último sábado (17), uma jovem que era mantida refém pelo ex-namorado em um sítio em Araruama-RJ. Jefferson da Silva Pierocini sequestrou a ex-companheira por ela se negar a assumir uma suposta dívida do sequestrador com o tráfico de drogas . Ele foi preso em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Jefferson teria marcado um encontro com a ex-namorada com o argumento de que gostaria de conversar pessoalmente, no último sábado. O homem queria ajuda porque estaria com uma dívida de R$ 9 mil com traficantes de Bela Vista, em Itaboraí, contraída após ele perder uma pistola que pertencia ao tráfico local.

A ex-namorada negou ajuda para assumir o pagamento, e Jefferson a sequestrou para um sítio localizado no Bairro 20, em Araruama.

Agentes da Delegacia Antissequestro receberam informações de inteligência e conseguiram resgatar a vítima na madrugada de sábado. A jovem era mantida refém sem qualquer valor de resgate, e foi libertada.





A DAS prendeu Jefferson em flagrante e segue as investigações para descobrir se o sequestrador agiu sozinho.