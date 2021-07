RJ: Garoto de 13 anos é morto com 15 tiros enquanto buscava primo para festa

Reprodução/redes sociais David Souza Rodrigues não possuía antecedentes criminais, segundo Polícia Civil









O adolescente David Souza Rodrigues, de 13 anos, morreu ao ser alvejado por 15 tiros, na noite do último domingo (25), na cidade de São Francisco de Itabapoana, região norte do Estado do Rio de Janeiro. Os disparos, de acordo com os moradores locais, teriam sido efetuados por duas pessoas que estavam em uma moto.

Segundo relatos do pai da vítima ao portal UOL, o adolescente saiu de casa, também de moto, para buscar um primo a festa de aniversário da mãe de David. As residências dele e deste primo eram próximas, mas o garoto foi alvejado a 500 metros do destino.

De acordo com informações do portal G1, a Polícia Civil afirmou que David não possuía antecedentes criminais e trabalha com a hipótese de que o menino tenha sido confundido pelos criminosos, já que facções disputam pontos de tráfico na localidade.