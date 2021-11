RJ: coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Mesquita é morto a tiros

Reprodução Marcio Alessandro, coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Mesquita

O coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Mesquita, Marcio Alessandro Lima de Souza, morreu após ser alvejado, na manhã desta quinta-feira, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado na Rua Presidente Sodré, no Centro. No local, agentes do 20º BPM (Mesquita) encontraram Marcio já ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e Marcio foi socorrido para O Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse.

Segundo a direção da unidade, Márcio Alessandro foi baleado no tórax e no braço. Ele chegou a ser atendido pela emergência da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Prefeitura de Mesquita disse que “Marcio era um colega querido e respeitado por todos que tinham relação direta e indireta com ele e fará muita falta na equipe da gestão do FMS. Manifestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de dor”.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar o caso e informou que a perícia está sendo realizada no local e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região para análise e coletam informações para identificar a autoria do crime.