Rizk Filho é reeleito presidente da OAB-ES

O advogado, que concorreu pela chapa “Pra Frente OAB”, recebeu um total de 6.309 votos. A votação aconteceu nesta quinta-feira, das 9h às 17h, nas 19 Subseções do Espírito Santo.

“Tenham certeza de que nossa gestão acessível, igualitária, parceira, presente e conectada terá continuidade. Obrigado a cada um de vocês que fez e faz parte de todo esse trabalho. Só tenho a dizer: muito obrigado! E vamos seguir para os próximos desafios”, declarou o presidente reeleito.José Carlos Rizk Filho é formado pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Além de atuar na advocacia, já foi professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e na Faculdade Pio XII, nas áreas do Direito do Trabalho, Público e Privado.

Veja as propostas de Rizk para o novo mandato

Criar parcerias financeiras para impulsionar a Jovem Advocacia a obter recursos e iniciar sua trajetória;

Criar o Núcleo de Inteligência e Monitoramento de Mercado, com o objetivo de capitanear e monitorar oportunidades de trabalho para a Jovem Advocacia;

Ampliar melhorias das condições de trabalho das mulheres em presídios e estruturas policiais, assegurando o respeito às prerrogativas; Outras chapas

Além da chapa encabeçada por Rizk, outras duas chapas concorreram ao pleito da OAB-ES. A chapa “É diferente. É de verdade”, na qual disputou a advogada Érica Ferreira Neves recebeu 35,21% dos votos.