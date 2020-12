Larissa Silva Ritual do arroz: veja como atrair dinheiro em penca

O arroz é um alimento que está inserido na cultura mundial há tempos. Além de fazer parte da base alimentar, o arroz é utilizado em práticas esotéricas porque é associado à prosperidade e ao dinheiro . Por essa razão, existem vários tipos de simpatias e rituais que aproveitam a energia do alimento para atrair bens materiais.

O ritual do arroz a seguir é um exemplo dessas práticas que podem ser usadas para abrir os caminhos que te levarão até o dinheiro.

Contudo, o ritual não faz milagre! Utilize-o para aumentar as possibilidades de ganhar dinheiro, uma vez que ele é uma ferramenta de manipulação das energias que estão ao seu redor. Isso quer dizer que ele te ajudará a vibrar na mesma sintonia que o seu desejo, que é o dinheiro. Assim, ocorrerá uma atração entre pensamento e o objeto desejado, contribuindo para que o objetivo seja alcançado mais rapidamente.

Para aproveitar todas as energias que são associadas ao dinheiro, faça o ritual do arroz em uma terça-feira , beleza?

Você vai precisar de:

1 punhado de arroz branco;

6 grãos de pimenta preta;

2 velas verdes;

2 potinhos de vidro com tampas.

Pegue dois potes pequenos de vidro com tampas e limpe-os bem. Qualquer sujeira pode prejudicar o sucesso do ritual, então dedique alguns minutos para a limpeza dos materiais.

Em seguida, confira se os potes estão bem secos e, então, coloque um pouco de arroz branco crú dentro de cada. Depois, coloque três grãos de pimenta preta em cada recipiente e feche-os.

Coloque os potinhos fechados um ao lado do outro. Pegue as velas verdes, coloque uma na frente de cada recipiente e acenda-as. Deixe-as queimar por aproximadamente uma hora. Após esse tempo, apague as velas sem assoprá-las.

Deixe um potinho, com sua respectiva vela, na cozinha e o outro, também com a sua vela, na sala. Mantenha os itens em um local que não seja muito chamativo e fique com eles até que o seu desejo seja realizado. Quando você receber seu pedido, você pode jogar fora as velas e os potes com os ingredientes.

