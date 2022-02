Redação João Bidu Rituais para Lua Nova e Crescente que ajudarão a mudar sua vida

Cada fase da Lua possui uma característica e aspecto diferente. Que tal utilizarmos a magia da força lunar para a realização de rituais? Então, fique atento que vou te ensinar a fazer alguns exercícios durante as fases da Lua para conquistar o que deseja!

O que significa a Lua Nova?

Muitos de vocês provavelmente se sentiram introspectivos nesses últimos dias. Isso acontece porque, justamente, estamos na Lua Nova. A fase nos traz a necessidade de um momento de reflexão íntima, de trabalhar a individualidade e de focar em novos projetos. A Lua marca um início de novo ciclo e, por se tratar de um período fértil, o momento é ideal para realizar grandes mudanças e plantar o que deseja colher no futuro. Talvez nem tudo gere o resultado esperado, mas é importante que seja realizado esse momento de renovação.





Rituais para a Lua Nova

Durante a Lua Nova, pegue um caderno, coloque a data, analise e escreva sobre sua história, observe os principais aspectos que necessita de mudança e renovação. Faça esse exercício com cada área da sua vida: amor, trabalho, finanças, social, saúde e espiritualidade.

Como fazer? Fácil! Dê uma nota (de 0 a 10) para cada área, selecione a que tem menor nota e pense quais as principais mudanças que quer e pode realizar. Na noite de Lua Nova, acenda uma vela preta, que representa sabedoria, ao lado do caderno. Lembre-se, tome muito cuidado para não estragar. Faça uma breve meditação e realize uma oração do seu coração, fale dos seus novos projetos, das mudanças que você quer realizar, peça à Lua que te dê sabedoria para que você possa compreender cada situação e que você possa renová-la.

Quando a vela terminar de queimar, pegue seu caderno e inicie os próximos passos para as mudanças. Comece a projetar, mas não esqueça de anotar seu progresso e percepção de cada área e situação.

O que significa a Lua Crescente?

Nesta fase, você estará proativa. É um momento de expansão, no qual a Lua começa a aparecer, fazendo jus ao seu nome. Ela trará crescimento para os projetos iniciados nessa fase, pois sua força gera abundância e realização. Sabe aquele caderninho que você iniciou no período de Lua Nova? Aqui será a continuação desse projeto! Na Lua Crescente aquilo que tiver estruturado terá resultado satisfatório, ou seja, hojra de por a mão na massa. Alguns obstáculos nessa fase lunar podem surgir para testar sua força de vontade, por isso, você precisa estar extremamente focada no que quer.

Rituais para a Lua Crescente

No dia de Lua Crescente – a próxima acontecerá o dia 1 de fevereiro – você deve ler tudo o que anotou em seu caderno durante a Lua Nova. Analise o plano que está mais próximo de você iniciar, não precisa focar em todas as áreas da sua vida, faça uma por vez e calmamente. Essa é a fase de fazer crescer aquilo que foi plantado na Lua anterior.

Para isso, prepare um banho mágico de alecrim para renovar sua energia. Ele deverá ser jogado da cabeça aos pés, após o seu banho de higiene.

Após isso, acenda uma vela amarela em um cantinho e medite sobre seu processo de expansão e crescimento da área que você escolheu. Depois, coloque seu caderno em frente a vela e ao redor deles faça um círculo com folhas de louro. Assim que a vela acabar, queime as folhas de louro e enquanto você mentaliza as mudanças na sua vida acontecendo.

Quando terminar o ritual, inicie sua ação e o seu movimento para realizar seus objetivos. Você poderá repetir esse exercício sempre que quiser e puder. Mas, lembre-se, que deve ser feito durante essas fases da Lua para ser efetivo.

Dica Final

Para que as mudanças aconteçam, é importante iniciá-las por dentro, ou seja, tenha consciência de quem você é. Esses elementos e forças da natureza nos ajudam de forma energética, no entanto, nada acontece se não tivermos ação. São duas etapas, a primeira é ação espiritual daquilo que empregamos por meio de rituais e magias; e a segunda nosso movimento para tornar realizável os nossos desejos. Seja sua melhor versão!

