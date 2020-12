Rituais de Santa Bárbara e Santa Luzia para abrir caminhos

Larissa Silva Rituais de Santa Brbara e Santa Luzia para abrir caminhos

Durante a vida podemos trilhar caminhos que não trazem benefícios à nossa vida. O problema é que nem sempre é fácil mudar de direção, porque as situações podem nos deixar sem saída.

Se você quer mudar o rumo da sua vida, principalmente em 2021, peça ajuda de Santa Bárbara e de Santa Luzia . Essas divindades são conhecidas por abrir caminhos e por oferecer proteção. Conheça os rituais de Santa Bárbara e de Santa Luzia que vão transformar a sua realidade em outra!

Aprenda os rituais para abertura dos caminhos

Ritual de Santa Bárbara

Você vai precisar de:

1 Vela de Santa Bárbara;

1 copo com mel;

1 copo com água;

9 maçãs vermelhas;

18 cravos da índia

Como fazer o ritual:

Coloque a vela de Santa Bárbara em um pires e acenda-a. Do lado direito da vela, deixe um copo com água. Em seguida, reze um Pai Nosso com bastante fervor. Pegue as maçãs e espete nove cravos em cada. Os cravos precisam ser espetados em todo o contorno da maçã. Depois, leve as maçãs com os cravos em um jardim. Deixe-as no chão em fila, uma atrás da outra. Regue cada maçã com o copo com mel e, então, reze nove Ave Maria, dizendo ao final de cada prece: “Santa Bárbara, me ajude. Abra meus caminhos no amor, dinheiro e saúde”. O ritual é finalizado quando a vela de Santa Bárbara queimar até o fim.

Ritual de Santa Luzia

Você vai precisar de:

1 imagem de Santa Luzia;

1 amuleto olho de Santa Luzia;

1 mistura de ervas abre-caminhos;

1 vela amarela;

Fósforos;

Queimador para as ervas;

Carvão.

Coloque a imagem de Santa Luzia em um lugar tranquilo da casa, onde você possa realizar esse ritual com calma. Deixe o amuleto próximo da imagem e, então, acenda a vela. Em seguida, pegue a mistura de ervas abre-caminhos, coloque no queimador, junto com carvão, e acenda-o. Permita que a fumaça se espalhe pelo cômodo e depois caminhe pela sua casa, para purificar cada espaço. Após caminhar pela casa, retorne ao local em que está a imagem da santa e faça a oração de Santa Luzia.

“ Santa Luzia, vós que sois conservadora da minha fé e que ilumina sempre o meu caminho, tanto em casa quanto no trabalho, peço-te que me protejas para que os maus olhos nunca me vejam, para que os maus espíritos nunca me atinjam, para que toda a minha alma esteja sempre protegida e para que o meu trabalho e o meu dinheiro estejam sempre seguros! Amém.”

Deixe a vela e as ervas queimarem até o fim. Os restos podem ser jogados fora, mas guarde a imagem da santa no seu quarto ou em um lugar especial. O amuleto de Santa Luzia deve ficar dentro da sua bolsa ou no carro, para ter o seu caminho iluminado.

Fonte: IG Mulher