Risco de infarto é maior às segundas-feiras, diz estudo

Pesquisa irlandesa mostrou que chance de um ataque cardíaco é 13% maior no primeiro dia da semana de trabalho

Quem implica com a segunda-feira, pode ter uma parcela de razão. Estudos indicam que esse é o dia da semana em que mais ocorrem infartos.

Uma pesquisa realizada pelo Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons, na Irlanda, com dados dos serviços de saúde locais, revelou que o risco de um ataque cardíaco é 13% maior no primeiro dia da semana de trabalho.