Risco de faltar combustíveis nos postos do Espírito Santo

Pode faltar combustível nos postos do Espírito Santo nos próximos dias, especialmente a gasolina. De acordo com empresários, o problema acontece devido à logística de transporte.

“O combustível chega ao Estado de navio, para então ser distribuído para todos os postos. E quando a embarcação chega ao Terminal de Vila Velha para descarregar, ela ainda precisa aguardar se houver outro navio descarregando”, explicou Paulo Torres, proprietário de postos de combustível na Grande Vitória.

Segundo ele, a embarcação que está trazendo gasolina para o Estado está parada há mais de três dias. A previsão é que o navio só consiga atracar na segunda ou terça-feira. Os demais tipos de combustível chegam ao Estado de caminhão, mas podem começar a faltar também se a demanda for maior.

O problema pode afetar principalmente os postos de bandeira branca. Isso acontece porque os “bandeirados” têm um contrato de exclusividade com uma distribuidora, que é obrigada a fornecer gasolina, etanol, diesel e GNV de qualquer maneira. O que acontece, normalmente, é trazer combustível de outros estados, de caminhão. Mas, ainda assim, esse processo é mais demorado.

“Se eu não conseguir mandar buscar combustível do Rio ou de Minas, o estoque nos meus postos só vai durar até sábado (amanhã)”, completou o empresário.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindipostos – ES), o insumo pode ficar mais caro, porque os custos do transporte terrestre são maiores.

“A situação é preocupante também porque, além de recorrente, para evitar que falte combustível nas bombas, as empresas optam por trazer por via terrestre, com impacto significativo no custo dos produtos”, afirmou a entidade por meio de nota.

O sindicato alertou ainda que, quando as distribuidoras começam a entregar quantidades menores do que as solicitadas, é porque houve algum problema na logística, e é possível que a situação seja agravada.

O problema não é novidade no Estado. Segundo Nérleo Caus, delegado da Câmara Brasileira de Comércio de Combustíveis, o capixaba paga, em média, R$ 0,12 a mais por transferência terrestre por ano. “Quatro meses ao ano isso é necessário”, disse.

(*Tribuna on line)