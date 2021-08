Rioprevidência deve convocar aprovados em concurso de 2014 para os cargos

Fabio Rossi Rioprevidência pode enfim convocar aprovados em concurso realizado em 2014

Os 85 aprovados no último concurso para o Rioprevidência, realizado em 2014, poderão, enfim, ser convocados para assumir os cargos. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta quinta-feira (dia 5), um projeto de lei que autoriza o Executivo a chamar os habilitados no processo seletivo.

São 35 profissionais para o posto de assistente previdenciário, de nível médio, e 50 para o de especialista em previdência social, de nível superior.

O texto, de autoria dos deputados Bruno Dauaire (PSC) e Rodrigo Amorim (PSL), ainda proíbe novos concursos enquanto não forem convocados todos os aprovados do certame de 2014, respeitado Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

“Há vacâncias a serem preenchidas e pessoas aprovadas só esperando a convocação para iniciar suas carreiras. Não há necessidade de gastar com um novo concurso”, afirma Dauaire.

“Alguns aprovados estão aguardando há anos o chamamento para início da carreira, não sendo crível a realização de novos certames enquanto existirem aprovados em concursos anteriores, evitando, dessa forma, mais gastos e movimentação da administração pública”, diz Amorim.