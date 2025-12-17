Rio vai sediar evento internacional ligado ao Globo de Ouro em 2026: ‘Cinema mundial’

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (17), que a cidade irá sediar o Golden Globes Tribute Awards, considerado a expansão internacional do Globo de Ouro, em 2026. O evento está marcado para o dia 18 de março, no Copacabana Palace, e reunirá celebridades nacionais e internacionais.

A cerimônia irá homenagear artistas e criadores brasileiros cujas obras alcançaram reconhecimento global. A programação prevê tapete vermelho, jantar de gala, entrega de homenagens e um show de encerramento com um grande nome da música brasileira, ainda mantido em sigilo.

O anúncio foi feito no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio), com a presença do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, além de representantes da premiação e das empresas organizadoras. Ao todo, o evento deve receber cerca de 350 convidados, entre profissionais da indústria audiovisual, executivos, investidores, artistas e personalidades de destaque no cenário cultural nacional e internacional.