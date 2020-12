Rio terá centros de reabilitação para quem contraiu a covid-19

O estado do Rio de Janeiro terá centros de reabilitação para pacientes que contraíram o novo coronavírus (covid-19). Foi publicada hoje (18), no Diário Oficial do estado, a Lei 9.141/20, sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

Fisioterapia respiratória e motora, fonoaudiologia, enfermagem, clínica médica, pneumologia, reumatologia, psicologia, psiquiatria e assistência social são os atendimentos especializados a serem prestados pelos centros de reabilitação.

Cabe ao Executivo estadual regulamentar a lei, que poderá autorizar convênios com as prefeituras municipais para implementação da norma. Quando a pandemia estiver controlada, os centros deverão ser utilizados para outras necessidades do sistema de saúde estadual, estabelece a lei.