Rio tem quase 10.700 mortos por covid-19 e mais de 121 mil infectados

O estado do Rio de Janeiro registrou 31 novos óbitos por covid-19 em 24 horas, somando 10.698 mortes pela doença desde o início da pandemia. De acordo com o boletim divulgado hoje (6) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 121.879 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 1.018 óbitos são investigados para determinar se o vírus foi o causador. Entre os casos confirmados, 101.554 pacientes se recuperaram da doença.

Mortes

Do total de 10.698 óbitos pela covid-19 no estado, a maioria 6.924 foi na capital fluminense. Em seguida vem São Gonçalo (478); Duque de Caxias (456); Nova Iguaçu (351); São João de Meriti (242); Niterói (232); Belford Roxo (183); Magé (135); Itaboraí (133); Mesquita ( 111); Campos dos Goytacazes (110) e Petrópolis (95).

Cidades do interior do estado como Areal, Cambuci, Cantagalo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Itaperuna, Macuco, Natividade, Pinheiral, Porto Real, Rio das Flores e São Sebastião do Alto registraram 1 óbito cada.

Infectados

A cidade do Rio de Janeiro também tem disparado o maior número de contaminados pela covid-19, com 60.596 casos. Niterói (6.722); São Gonçalo ( 5.683); Nova Iguaçu (3.485); Duque de Caxias (3.360); Itaboraí (2.676); Macaé (2.547); Angra dos Reis (2.321); Campos dos Goytacazes (2.020); Volta Redonda (1.954); São João de Meriti (1.776); Queimados ( 1.772); Magé ( 1.692); Belford Roxo ( 1.528); Itaguaí ( 1.521); Maricá (1.413); Teresópolis (1.117) e Cabo Frio (959) estão entre os 92 municípios do estado com o maior número de infectados.

Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.