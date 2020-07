Rio se aproxima de 160 mil casos e 13 mil mortes por covid-19

O estado de São Paulo registrou aumento na média móvel de casos de covid-19 na semana passada – calculada a partir da soma dos casos semanais dividido pelo número de dias.

Entre os dias 19 e 25 de julho (30ª Semana Epidemiológica), o estado contabilizou 67.454 casos de coronavírus, uma média de 9.636 casos por dia. Na semana anterior, entre os dias 12 e 18 de julho, foram registrados 41.137, média de 5.877 casos por dia.

Segundo o governo, o crescimento se deve ao aumento da testagem no estado.

“Primeiro porque o número de pacientes internados tem sido muito constante, entre 13 mil e 14 mil todos os dias. O segundo argumento é em relação ao número de óbitos, que nós também conseguimos uma estabilidade. No último mês nós tivemos um aumento expressivo de testes. Só na rede laboratorial nós mais que dobramos a capacidade de processamento de amostras do tipo RT-PCR”, disse o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes.

“Esse aumento de casos é muito mais capacidade de testar pessoas leves do que pessoas graves ou que precisam ir para UTI”, reforçou.

Óbitos

Na última semana, o estado contabilizou uma diminuição de 4% no número de mortes por coronavírus na comparação com o período de 12 a 18 de julho.

A média móvel diária de óbitos na semana passada ficou em 267. Na semana anterior, ela estava em 278, a mais alta desde o início da pandemia.

Apesar da queda, a média ainda é alta e tem se mantido acima de 200 mortes por dia no estado desde a 22ª Semana Epidemiológica (entre os dias 24 e 30 de maio).

Na capital paulista, houve queda de 27% nas mortes por covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus], na semana passada (30ª Semana Epidemiológica). Já no interior houve aumento de 16% na comparação entre as duas semanas.

Internações

O estado também apresenta queda de novas internações por covid-19. Na última semana a redução foi de 4% em comparação à semana anterior.

A capital também teve redução de 4% na mesma comparação, enquanto no interior a queda foi de 2%, a primeira vez que isso ocorreu, desde o início da pandemia.

“Isso é muito significativo, levando em conta que os óbitos observam o que aconteceu há 15, 20 dias, e as internações refletem o que acontece nesse momento”, disse o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O índice de letalidade no estado também é o menor já registrado no estado: 4,47%.

“Isso significa tanto um aumento na testagem como na qualidade de saúde do estado de São Paulo”, destacou Vinholi.