Rio-Santos: ‘A gente não sabe o que sobrou da rodovia’, diz Tarcísio

Reprodução / CNN Brasil – 20.02.2023 Tarcísio fala sobre as chuvas que devastaram regiões no litoral norte de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , afirmou nesta segunda-feira (20) que foram registrados mais de 10 pontos de bloqueios na rodovia Rio-Santos , acrescentando que volume de terra é tão grande que gestão estadual acredita que rodovia tenha sido ‘arrastada junto’.

O governador sobrevoou áreas destruídas em São Sebastião nesta manhã e disse que ainda não é possível saber o que sobrou da rodovia Rio-Santos.

“A gente contabilizou mais de 10 pontos de bloqueio, alguns de grande extensão, em alguns pontos a gente não sabe exatamente o que sobrou da rodovia, porque é um volume de terra tão grande que se deslocou em uma extensão tão grande que a gente até levanta a hipótese da rodovia ter sido arrastada junto, da rodovia não existir mais”, afirmou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional