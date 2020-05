Rio: parques naturais e Pão de Açúcar são fechados por mais 30 dias

Parques naturais e o Pão de Açúcar continuarão fechados ao acesso público por mais 30 dias. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (18) pela prefeitura do Rio, como esforço para combater o contágio por coronavírus.

Além do Pão de Açúcar, um dos locais mais visitados na cidade por moradores e turistas, continuarão fechados à visitação 11 parques naturais. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Município.

A prefeitura prorrogou também, até o dia 30 de maio, a suspensão das feiras de ambulantes, especiais e de arte na cidade como medida preventiva ao coronavírus. A cidade do Rio concentra cerca de 60% dos casos confirmados e de óbitos de covid-19 no estado. Nesta segunda-feira, eram 13.443 casos e 1.960 mortes na capital.