Rio Novo do Sul recebe novos investimentos do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (1º), no município de Rio Novo do Sul para realizar diversas entregas, anúncio de novos investimentos e visitas técnicas a obras em andamento. Foram inauguradas obras de calçamento rural, construção de quadra poliesportiva e campo Bom de Bola, recapeamento asfáltico de estrada, construção de posto de apoio à Unidade Básica de Saúde, melhorias no Centro Poliesportivo Municipal e em outros equipamentos públicos.

“Não tem nenhum governo que faça tanto investimento nos municípios como nós fazemos. Se a gente faz, a gente cria esperança de que podemos fazer mais. Sabemos da necessidade das pessoas, por isso é preciso entender que não se pode parar nunca de fazer investimentos. Assim é necessário termos um Estado organizado. Olha quantas obras estamos inaugurando hoje em Rio Novo do Sul. Obras essas que impactam no dia a dia de um bairro, de uma comunidade e que muda a vida das pessoas, pois essa é a finalidade do serviço público: transformar a vida de quem mais precisa”, afirmou o governador.

Durante a agenda, com as presenças do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito Nei Castelari, foram inauguradas obras de calçamento rural em 11 comunidades de Rio Novo do Sul. Foram doados 11.122 metros quadrados de blocos de concreto e 4.133 metros de meios-fios, totalizando um investimento de R$ 727 mil. As comunidades contempladas com as intervenções são: Mundo Novo, Virgínia Nova, Virgínia Velha, Itataíba I, Itataíba II, São Caetano, Capim Angola, Princesa, Couro dos Monos, Pau D’Alho e Monte Alegre.

A Intervenção fortalece a mobilidade no campo e impulsiona o desenvolvimento regional por meio do Programa Calçamento Rural, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Pelo programa, o Governo do Estado adquire e entrega os materiais, enquanto a Prefeitura Municipal executa as obras. A iniciativa visa melhorar o acesso nas áreas rurais e garante mais segurança no tráfego de pessoas e veículos.

“O calçamento rural transforma a realidade de quem vive no campo. Melhora a mobilidade, facilita o escoamento da produção agrícola e traz dignidade para os moradores. São obras que resultam da parceria entre Estado e municípios, com foco em gerar oportunidades e promover infraestrutura nas comunidades rurais”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Ainda em Rio Novo do Sul, o governador Renato Casagrande fez diversos anúncios para a área do esporte. Entre os destaques está a inauguração da quadra poliesportiva coberta no bairro Recanto do Sol. A obra realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), recebeu investimento de R$ 1,8 milhão.

Outra entrega foi o campo Bom de Bola da comunidade de Santa Rita. A estrutura conta com gramado sintético de alta qualidade, sistema de drenagem, piso cimentado para aquecimento, bancos de reservas, alambrado de cinco metros de altura sobre base de alvenaria rebocada e pintada, e iluminação com seis postes de concreto equipados com três refletores cada. A obra contou com aporte de R$ 886 mil em recursos estaduais.

Também foi revitalizado o campo Bom de Bola do Centro Poliesportivo Antônio Luiz da Silva. O local recebeu novo gramado sintético de alta performance, além de serviços de preparação do solo, instalação de base, sistema de drenagem, caixa de campo e substituição das traves. O valor investido foi de R$ 329 mil. Além disso, o Centro Poliesportivo foi reformado com recursos do Fundo Cidades.

Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma nova quadra poliesportiva no distrito de Princesa, com investimento de R$ 871 mil. O projeto prevê uma área total construída de 728,77 metros quadrados, além de banheiros, vestiários feminino e masculino, cozinha, cantina e cinco lances de arquibancada.

“Essas entregas representam mais que infraestrutura, são investimentos no futuro das nossas crianças, na saúde da população e na promoção da cidadania. O Governo do Estado, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, vem realizando um trabalho que vai muito além da construção de quadras e campos. Estamos garantindo dignidade, inclusão social, oportunidades e sonhos para milhares de capixabas”, disse o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Durante a solenidade, o Governo do Estado inaugurou três importantes obras executadas com repasse de recursos do Fundo Cidades: recapeamento asfáltico na Estrada Quarteirão de Santana – Cachoeirinha, a construção de posto de apoio à Unidade Básica de Saúde e melhorias no Centro Poliesportivo Municipal. Ao todo, o repasse direto de recursos para a realização das obras foi de R$ 2,62 milhões.

O recapeamento asfáltico utilizou o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ao longo de 1,2 km de extensão. O trecho também foi contemplado com implantações de meio-fio e sinalização horizontal e vertical da pista, incluindo instalação de 210 unidades de tachão refletivo em plástico injetado bidirecional.

Na Comunidade de São Vicente, a obra inaugurada foi um ponto de apoio à Unidade Básica de Saúde (ESF 01) “Milton Sangiorgio”, localizada na Comunidade de Princesa, a uma distância de 25km de São Vicente. Com aproximadamente 131,21m², o ponto de apoio possui três salas de atendimento médico, um consultório odontológico, uma sala de procedimento, uma sala de Enfermagem e uma sala de curativo, todas equipadas com ventiladores.

Já o Centro Poliesportivo Municipal “Antônio Luiz da Silva”, no Centro da cidade, recebeu a construção de vestiário, instalação de esquadrias em alumínio anodizado e porta de abrir tipo veneziana com o mesmo material, portão de ferro em barra chata, cobertura com telhas onduladas de fibrocimento estrutura de madeira de lei.

Também foram executados no centro poliesportivo pavimentação em blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S, piso cerâmico esmaltado PEI 5, pintura com tinta látex PVA em paredes e forros, instalações hidrossanitária e elétrica, instalação de vidros, espelhos, bancada e divisória de granito.

“São obras com recursos do nosso Fundo Cidades que vão garantir mais infraestrutura para o município e saúde e qualidade de vida para a sua população. Resultam de uma parceria do Estado com a gestão municipal”, acrescentou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.

Foi inaugurada ainda a ampliação do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Rio Novo do Sul, com investimento estadual de R$ 300 mil. Além da entrega, o Governo do Estado oficializou o repasse de R$ 1,4 milhões para a construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e da aguardada Brinquedopraça, projeto este que contempla os objetivos do Plano Estadual Pela Primeira Infância (Pepi), que busca ofertar espaços públicos adequados para atender crianças de 0 a seis anos de idade e suas famílias

Os investimentos fazem parte da inédita política de assistência do Governo do Estado, que tem como objetivo qualificar e ampliar a rede de proteção social em todo território capixaba. A previsão é de que, até 2026, 145 unidades socioassistenciais sejam construídas, ampliadas ou reformadas, somando mais de R$ 118 milhões.

“A gestão do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço trabalha de maneira incansável para que todos os capixabas possam contar com serviços de qualidade da nossa rede de proteção social, garantindo assim, acesso aos direitos fundamentais a que todos têm direito”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

O Governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), também investe na melhoria da infraestrutura escolar de Rio Novo do Sul. Entre as iniciativas apresentadas destaca-se o projeto da construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Vital Lucas, que possibilitará a criação de 400 vagas na Rede Pública Municipal, distribuídas entre creche, pré-escola e Ensino Fundamental I.

Entre as iniciativas em andamento, está a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bodart Júnior, que contará com ampliação de 50 vagas e passará a beneficiar 400 crianças, e reforma e ampliação da EMEIEF Quarteirão, que passará por melhorias estruturais, contemplando a manutenção de 150 vagas, além da criação de 50 novas vagas.

Além disso, a comunidade já foi contemplada com a entrega do novo prédio do Centro de Educação Infantil (CEI) Joaquina Nogueira. A unidade substituiu a antiga estrutura, que havia sido interditada em razão das enchentes de 2018, e passou a contar com instalações modernas e elevadas, garantindo maior segurança. Atualmente, atende 323 crianças de 0 a 5 anos.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância das obras para a qualidade da educação na região. “Estamos garantindo que as escolas tenham a infraestrutura adequada para atender bem aos nossos estudantes. Esses investimentos representam mais conforto, segurança e oportunidades de aprendizagem para as crianças de Rio Novo do Sul.”

