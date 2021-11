Rio: intervalo para vacina de maiores de 12 anos será de 21 dias

A prefeitura do Rio de Janeiro adiantou o calendário da vacinação e todos os maiores de 12 anos podem se vacinar com a segunda dose da Pfizer no intervalo mínimo de 21 dias. Antes, o intervalo era de 12 semanas. Quem vai receber a vacina deve levar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, caderneta de vacinação. Para a segunda dose é importante levar o comprovante da primeira dose.



A Secretaria Municipal de Saúde informou também que profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose da vacina na cidade do Rio até o dia 31 de maio e pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço.

A prefeitura do Rio de Janeiro revogou hoje (12) os decretos que determinam medidas restritivas contra a pandemia de covid-19 e liberou a ocupação completa de espaços como boates e danceterias, o uso de ar-condicionado em táxis, ônibus e transporte por aplicativo e a obrigatoriedade de testagem contra a doença em festas e eventos esportivos.