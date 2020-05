Rio inicia última etapa da vacinação contra a gripe amanhã

A prefeitura do Rio de Janeiro começa a vacinar professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade a partir de amanhã (18). Esta é a etapa final da terceira e última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. É necessário levar um documento de identificação com foto e, no caso dos profissionais de educação, um comprovante profissional.

Além dos grupos que começam a se vacinar amanhã (18), também formam os públicos-alvo desta fase crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas (mulheres em pós-parto até 45 dias).

Segundo a prefeitura, as crianças serão vacinadas apenas nas unidades de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as gestantes devem evitar ir às unidades devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). Para as gestantes, a vacinação será oferecida nos três postos do Detran em sistema drive thru e nas farmácias que fizeram parceria com a secretaria.

Pessoas que são de públicos prioritários de outras fases – como caminhoneiros, profissionais de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis – ainda podem tomar a vacina, bastando comparecer a um dos postos de vacinação.

Locais e horário

A vacina poderá ser tomada das 8h às 17h nas 233 unidades de Atenção Primária do município – clínicas da família e centros municipais de saúde. Três postos do Detran, na Barra da Tijuca, Campo Grande e Ilha do Governador, vão oferecer a vacina em sistema drive thru, das 9h às 14h.

Haverá vacinação também na sede do Taxi.Rio, que funciona no prédio da prefeitura, na Cidade Nova, das 10h às 15h; e em 17 farmácias das redes A Nossa Drogaria, Drogarias Pacheco, Venâncio e Farmácia do Leme, das 10 às 16h (de 18 a 22 de maio).

A relação das farmácias pode vista no enderço https://bit.ly/RelacaoFarmaciasInfluenza.

A vacinação contra a gripe vai até o dia 6 de junho, seguindo a agenda do Ministério da Saúde.

Desde o dia 23 de março, quando começou a campanha, o Rio já vacinou mais de 1,4 milhão de pessoas. A meta da campanha é atingir 1,8 milhão de pessoas.