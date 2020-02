Rio Grande do Sul poderá antecipar a vacinação contra febre aftosa

Cepea, 21/02/2020 – Como típico para segunda quinzena de mês, a demanda doméstica por carne de frango está enfraquecida, de acordo com pesquisas do Cepea. Apesar disso, as cotações do animal vivo apresentaram reação nesta semana, após terem recuado por três meses consecutivos. Segundo colaboradores do Cepea, os altos preços do milho e do farelo de soja, importantes insumos da atividade avícola, têm levado muitos produtores a reajustarem positivamente os valores do animal para abate. Ressalta-se que essas altas nos valores do animal estão na “contramão” do movimento observado para a carne de frango, que registra estabilidade em meio ao cenário de baixa liquidez. Vale lembrar que, de acordo com pesquisas do Cepea, de novembro de 2019 a janeiro deste ano, o cenário no setor era o inverso, com altas sendo verificadas nos preços da carne e os valores do frango vivo registrando estabilidade e/ou queda. No mercado da carne de frango, a proximidade do carnaval dificulta ainda mais as vendas na maioria das regiões. A lentidão nos negócios tem resultado em certa estabilidade nos preços, tanto do frango inteiro quanto da maioria dos cortes. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br