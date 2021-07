Rio entrega hoje 197 mil doses da vacina Astrazeneca aos 92 municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia agora de manhã a entrega de 197 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca aos 92 municípios fluminenses. A remessa é destinada à ampliação da cobertura vacinal da população do estado.

Para os municípios das regiões Norte, Noroeste, Baixada Litorânea e Costa Verde, mais distantes, a distribuição será realizada por três helicópteros, que partem do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, em Niterói, região metropolitana do Rio. Já para as demais cidades, a entrega será realizada por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de os responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou aplicação do esquema vacinal. O órgão informa que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os 92 municípios.

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, disse que o estado do Rio atingiu, esta semana, a marca de mais de 10 milhões de doses aplicadas contra a covid-19.

“Isso representa 53,7% da população com 18 anos ou mais imunizada com a primeira dose e 21,8% com a dose ou dose única do esquema vacinal. Neste momento, é importante que os municípios realizem uma busca ativa para identificar as pessoas que ainda não retornaram aos postos para tomar a dose da vacina”.