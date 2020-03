Rio Doce ultrapassa os 4 metros e aumenta o número de famílias fora de casa

O homem de 33 anos era investigado desde 2017

A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos suspeito de participação em um roubo de casa lotérica em São Gabriel da Palha, no Noroeste do estado. Ele foi encontrado pela polícia na Bahia.

A operação para prender o suspeito, que contou a ajuda da Polícia Militar baiana, foi nessa quarta-feira (4). O homem estava em Teixeira de Freitas, no Sul do estado baiano. Ele já era investigado desde 2017, quando o crime aconteceu.

“Na época, uma operação chegou a ser realizada no município para prendê-lo, mas ele teria fugido na noite anterior. Quando ele foi localizado em outro estado, solicitamos à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência dele para que a prisão fosse efetuada”, explicou o delegado Rafael Caliman.

Ainda de acordo com o delegado, os investigadores concluíram que o detido auxiliou os outros três suspeitos no roubo e que o carro usado no crime era dele. “Os suspeitos roubaram dinheiro dos clientes que estavam na fila da lotérica e também o caixa do estabelecimento. Após isso, eles seguiram para a residência do detido”, afirmou Caliman.

O suspeito foi autuado pelo crime de roubo e encaminhado ao Presídio de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça.

(*Folha Vitória)