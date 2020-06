Rio de Janeiro tem 8.933 mortes e 97.572 casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (22) a 8.933 mortes causadas pela covid-19, doença que já infectou 97.572 pessoas no estado desde o início da pandemia. Entre os casos confirmados de coronavírus no estado, 78.316 se recuperaram até o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde.

O governo do estado informa ainda que 1.133 óbitos estão em investigação por serem possíveis casos de covid-19. Em 292 mortes, a presença do coronavírus Sars-CoV-2 foi descartada.

O balanço de hoje atualiza o número de casos com mais 1.439 diagnósticos confirmados. Já o número de vítimas aumentou em 58 pessoas.

Mais da metade dos casos do estado foi registrada no município do Rio de Janeiro, que chegou hoje a 50.922 casos. A segunda cidade com mais casos no estado é Niterói, com 5.426.

São Gonçalo (4.026), Nova Iguaçu (2.977) e Duque de Caxias (2.655), são os outros municípios fluminenses com maior número de registros.

Fora da região metropolitana da capital, as cidades de Angra dos Reis (1.864), Macaé (1.785) e Campos dos Goytacazes (1.502) são as que registram mais casos.

As cidades com mais óbitos por coronavírus no estado são as mesmas cinco que somam mais casos: Rio de Janeiro (5.875), Duque de Caxias (372), São Gonçalo (351), Nova Iguaçu (317) e Niterói (176), esta última com o mesmo número de ocorrências que São João de Meriti (176).

No interior, Petrópolis é a cidade com mais óbitos causados pela doença, com 83 vítimas. Campos dos Goytacazes (77), Angra dos Reis (72) e Macaé (64) aparecem em seguida.