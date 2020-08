Rio de Janeiro tem 13.572 mortes por Covid-19, 16 desde ontem (02)

Acácio Pinheiro/Agência Brasília Entre as mortes por covid-19 registradas até hoje, a capital continua com o maior número de registros (8.358)





O estado do Rio de Janeiro registrou, até este domingo (2), 13.572 mortes provocadas pelo novo coronavírus, entre os 167.225 infectados pela doença desde o início da pandemia, em março. O número de óbitos representa 16 novas mortes em relação a ontem.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), há ainda 996 óbitos que aguardam confirmação sobre se a causa foi o novo coronavírus. Até o momento, entre os casos confirmados, 143.822 pacientes se recuperaram da Covid-19.

A SES informou que “por problemas na geração da base de dados de ontem para hoje, o número de casos e óbitos não refletem as notificações inseridas nos sistemas de informação no período. Os registros serão atualizados nos próximos boletins”.

O boletim de ontem da SES indicava que até este sábado, eram 167.213 casos confirmados e 13.556 mortes pelo novo coronavírus no estado.

Capital

Entre as mortes por Covid-19 registradas até hoje, a capital continua com o maior número de registros (8.358), seguido de São Gonçalo (593), na Região Metropolitana; Duque de Caxias (578); Nova Iguaçu (431), e São João de Meriti (323), na Baixada Fluminense. Niterói também na Região Metropolitana confirmou 309 mortes.

Já com relação ao número de infectados, a capital também está na frente (71.802), em segundo vem Niterói (9.079). São Gonçalo, que é o segundo município com número de mortes, vem em terceiro no número de infectados (8.572), seguido de Duque de Caxias (6.417), Macaé (5.647) e Nova Iguaçu (4.188).