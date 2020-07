Rio de Janeiro tem 11.406 mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou, nas últimas 24 horas, 126 novas mortes e 232 novos casos de covid-19. Com isso, o estado soma, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 11.406 óbitos e 129.675 casos confirmados da doença, de acordo com dados divulgados hoje (11) pela Secretaria Estadual de Saúde.

As autoridades sanitárias ainda investigam 1.096 mortes para tentar descobrir se elas têm relação com a covid-19. No total, 109.061 pacientes se recuperaram da doença, de acordo com a Secretaria de Saúde.

Entre os municípios, a cidade do Rio de Janeiro lidera com 64.102 casos e 7.302 mortes. São Gonçalo, no Grande Rio, aparece em segundo lugar no número de óbitos, com 522.