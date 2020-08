Rio de Janeiro registra mais 140 óbitos por covid-19 em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro teve 140 óbitos por covid-19 em 24 horas e atingiu 13.855 mortes pela doença desde o início da pandemia, em março. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até esta quarta-feira (5), o estado registrou 172.679 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Há ainda 952 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 153.966 pacientes se recuperaram da doença.

Infectados

O município do Rio de Janeiro continua liderando o número de infectados, com 73.396 doentes. Em seguida vem Niterói (9.079); São Gonçalo (8.975); Duque de Caxias (6.492); Macaé (5.854); Nova Iguaçu (4.285); Angra dos Reis (3.941); Volta Redonda (3.803); Itaboraí (3.424); Campos dos Goytacazes (3.196); Teresópolis (2.736); Belford Roxo (2.580); Magé (2.549); São João de Meriti (2.395); Maricá (2.254); Queimados (2.054); Itaguaí (1.891); Itaperuna (1.866); Cabo Frio (1.541); Nova Friburgo (1.461) e Rio das Ostras, com 1.315 pacientes infectados, estão entre as cidades com maior número de doentes.

Óbitos

Das 13.855 mortes por covid-19 no estado, 8.499 foram na capital. Depois vem São Gonçalo (600); Duque de Caxias (582); Nova Iguaçu (443); São João de Meriti (328); Niterói (309); Belford Roxo (221); Campos dos Goytacazes (215); Itaboraí (171); Magé (164); Petrópolis (146); Mesquita (141); Volta Redonda (131); Nilópolis (129); Angra dos Reis (120); Macaé (118); Itaguaí (96); Teresópolis (89) e Cabo Frio (87) estão entre as cidades com maior número de óbitos.

Mais informações sobre os casos do novo coronavírus podem ser encontradas no painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.