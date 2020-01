Rio de Janeiro é a cidade com pior índice de empregos formais em 2019

arrow-options Ricardo Stuckert/Fotos Públicas A área de “serviços” foi a que mais registrou saldo negativo no Rio, totalizando -7.271 postos de trabalho

A cidade do Rio de Janeiro foi a que mais demitiu no ano de 2019, de acorco com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (24). O índice aponta que no município foram fechadas 11.790 vagas, frente a 5.150 contratações. O saldo negativo ficou em -6640 vagas, o pior do Brasil em números absolutos.

A área de “serviços” foi a que mais registrou saldo negativo no Rio, totalizando -7.271 postos de trabalho. Já o setor de indústria de transformação registrou -3.143. O suspiro ficou com o comércio que contratou mais do que demitiu (4.501 vagas).

Nos últimos anos, a prefeitura do Rio de Janeiro atravessa uma crise fiscal, que levou, inclusive, a suspender todos os pagamentos e movimentações financeiras da administração no final de 2019. A medida foi revogada dias depois.

Em setembro de 2019, a Comissão Parlamentar do Inquérito (CPI) da Crise Fiscal calculou a dívida ativa do estado em de R$ 106 bilhões. A dívida ativa é o valor que as empresas devem de impostos e contribuições aos cofres públicos.

Saldo de vagas por setor:

Serviços: -7.271

Indústria de transformação: -3.143

Construção civil: -1.179

Agropecuária: -197

Administração pública: +50

Extrativa mineral: +361

Comércio: +4.501

Serviços industriais de utilidade Pública: +238

arrow-options Foto: Divulgação/Simone Medeiros Porto de Suape, em Pernambuco

No Nordeste, de principal polo de atração de emprego, no início de 2010, à situção de pessimismo e desesperança. O porto de Suape, localizado na cidade de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, era conhecido como o Eldorado dos empregos. A região atraiu muitos trabalhadores com a promessa de ser um dos principais focos da indústria no Brasil.

Dez anos depois, em 2020, o resultado do Caged revela número que vai de encontro à expansão econômica em Suape. No setor de Industria de transformação, que deveria ser o principal da cidade, o saldo é negativo. Foram -2.327 postos de trabalho no município.

Saldo de vagas por setor:

Serviços: +12

Indústria de transformação: -2.327

Construção civil: -7

Agropecuária: -347

Administração pública: -42

Extrativa mineral: 452

Comércio: 0

Serviços industriais de utilidade Pública: +53

Lista de cidades com os dez piores índices:

Rio de Janeiro (RJ) -6.640

Lauro de Freitas (BA) -3.115

Nova Iguaçu (RJ) – 2.820

Teresina (PI) – 2.617

Candiota (RS) – 2.389

Ipojuca (PE) – 2.206

Sobral (CE) – 2.176

Natal (RN) – 1.904

Vitória do Xingu (PA) – 1.855

Aracruz (ES) – 1.546

Melhor índice em seis anos

arrow-options shutterstock Caged aponta que resultado foi o melhor em seis anos

Na outra ponta, São Paulo foi a cidade que mais abriu postos com carteira assinada pelo segundo ano seguido. Foram 80.831 vagas em 2019 e 60.714 no ano anterior.

Apesar do resultado negativo do Rio, o Brasil fechou 2019 com o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013. Caged mostra que houve a geração de 644.079 novas vagas de emprego formal no país em 2019, o que significa 115 mil postos a mais do que o registrado em 2018.

Com isso, o estoque de empregos com carteira assinada chegou a 39 milhões de vínculos – em 2018, esse número tinha ficado em 38,4 milhões.

O destaque do ano ficou com Serviços, responsável pela geração de 382.525 postos. No Comércio foram 145.475 novas vagas e na Construção Civil, 71.115. O menor desempenho foi o da Administração Pública, com 822 novas vagas.

As cinco regiões fecharam o ano com saldo positivo. O melhor resultado absoluto foi o da região Sudeste, com a criação de 318.219 vagas. Na região Sul, houve abertura de 143.273 postos; no Nordeste, 76.561; no Centro-Oeste, 73.450; e no Norte, 32.576.

