Rio de Janeiro confirma mais 4,4 mil casos de covid-19

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais 4.427 casos de covid-19, segundo balanço divulgado hoje (18) pela Secretaria Estadual de Saúde. O aumento diário de casos, em números absolutos, foi o maior desde o início da pandemia, elevando o total de doentes acumulado no estado para 26.665 casos.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 nos municípios fluminenses também deu um salto no balanço desta segunda-feira, aumentando de 17.557 pacientes para 21.961.

O boletim informa ainda que mais 137 pessoas morreram da doença, que já fez 2.852 vítimas no estado do Rio. Há ainda 941 mortes que estão em investigação e podem ter sido causadas pela infecção viral.

A secretaria explica que os casos e óbitos adicionados ao balanço diário não são aqueles que ocorreram nas últimas 24 horas, e sim os que tiveram suas confirmações obtidas entre ontem e hoje.

O município do Rio de Janeiro concentra 13.443 casos de covid-19 e 1.960 óbitos. Niterói tem o segundo maior número de casos do estado, com 1.968, mas está em quinto lugar no número de mortos, com 65 vítimas da doença.

Duque de Caxias (148), Nova Iguaçu (95) e São Gonçalo (66) registram mais mortes que Niterói, apesar de contabilizarem uma quantidade de casos bem menor, com 1.155, 1.168 e 849, respectivamente.

Fora da região metropolitana, Volta Redonda (544), Angra dos Reis (403), Campos dos Goytacazes (368) e Petrópolis (274) têm os maiores números de casos confirmados.