Rio Branco enfrenta o Água Santa (SP) pelo Campeonato Brasileiro da Série D

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco de um confronto direto por posição no G-4 do Grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado (28), às 17 horas, quando o Rio Branco vai encarar o Água Santa (SP), pela 10ª rodada da competição.

As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela e brigam para se consolidar entre os quatro primeiros colocados do grupo e conquistar a vaga para a segunda fase.

A equipe visitante, ocupa atualmente a vice-liderança com 14 pontos. O time paulista assumiu a segunda colocação na última rodada ao vencer, em casa, o Boavista (RJ) por 2 a 0. Já o Rio Branco, que vinha na vice-liderança até então, caiu para a terceira posição após empatar por 0 a 0 com o Nova Iguaçu (RJ), fora de casa, na Baixada Fluminense. A equipe capa-preta soma 13 pontos e conta com o apoio da torcida para chegar à vitória e reassumir o posto.

Além do confronto em Cariacica, outro representante do Espírito Santo entra em campo no mesmo horário. O Porto Vitória enfrenta a líder Portuguesa (SP), também no sábado (28), às 17 horas, no Estádio do Canindé, na capital paulista. A equipe capixaba ocupa a sexta colocação, com 12 pontos, e tenta se reaproximar da zona de classificação. Na rodada passada, o Porto Vitória empatou por 0 a 0 com o Maricá (RJ), jogando no Kleber Andrade.

