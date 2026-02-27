Rio Branco e Porto Vitória disputam vaga nas semifinais do Capixabão

Rio Branco e Porto Vitória entram em campo neste sábado (28), às 16 horas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no jogo de volta das quartas de final do Capixabão e que vale vaga nas semifinais da competição.

No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1. No entanto, por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Rio Branco tem a vantagem do regulamento e joga por um novo empate para avançar à próxima fase.

A primeira vaga nas semifinais foi definida nesta quinta-feira (26). O Serra venceu o Real Noroeste por 1 a 0, no Estádio Robertão. Mesmo após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o tricolor serrano garantiu a classificação por ter obtido melhor campanha ao longo da fase inicial.

E nesta sexta-feira (27), a bola rola para mais um confronto decisivo. Vilavelhense e Desportiva se enfrentam às 20 horas, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time canela-verde também conta com a vantagem de jogar por nova igualdade no placar para se classificar.

Encerrando a fase de quartas de final, Vitória e Forte se enfrentam no domingo (29), às 16 horas, no Estádio Salvador Costa. O confronto de ida terminou empatado em 1 a 1, e o Vitória, líder da competição na primeira fase, avança às semifinais com mais um empate.

Todos os jogos de volta das quartas de final do Capixabão contam com transmissão ao vivo da TV Educativa do Espírito Santo, pelo canal 2.1 e também pelo YouTube.

