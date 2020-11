Rio: Benedita da Silva mantém esperanças de segundo turno: “Nas mãos do povo”

Gabriela Korossy/ Câmara dos Deputados – 17.11.14 Benedita da Silva, deputada federal e candidata à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ)

A candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro Benedita da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 15, no colégio municipal São Tomás de Aquino, no Leme, na Zona Sul da capital.

A pleiteante do PT, que ultrapassou Marta Rocha (PDT) na última pesquisa, (13% a 11%), está tecnicamente empatada com Marcelo Crivella (Republicanos), que indicou 16% das respostas.

“Muita serenidade e esperança para podermos chegar realmente no 2º turno”, disse. “Estamos confiantes, pois trabalhamos para isso. A decisão agora está nas mãos do povo “, prosseguiu.

Benedita ainda disse que não tem medo de seus concorrentes. ” “A gente tem que ter respeito. Eu não subestimei, em nenhum momento, qualquer outra candidatura. Tanto é que a minha campanha foi uma campanha limpa, uma campanha linda e sem baixaria. Nossa campanha teve como base propostas, propostas e propostas para a cidade e eu acredito e sinto que as pessoas entendidas os nossos projetos “, afirmou.

Benedita acompanhamentoá a apuração de sua residência com a família no Flamengo, bairro da Zona Sul do Rio. Ela se pronunciará à noite, por volta das 19h, sobre os resultados na sede do PT no Rio.