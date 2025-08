Rinovírus | Sesa alerta para aumento de infecções nas últimas semanas

Um a cada quatro amostras que o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) recebeu nas últimas semanas epidemiológicas por suspeita de Síndrome Gripal foi positiva para infecção por rinovírus. O aumento dos casos é um alerta da Secretaria da Saúde (Sesa), uma vez que, embora seja associado aos resfriados comuns, ele pode levar a casos graves e óbitos.

Segundo dados do Lacen/ES, nas semanas epidemiológicas (SE) 29 a 31, que vai do dia 13 de julho ao dia 03 de gosto, dos 1.672 testes realizados para a detecção de vírus respiratórios, 428 foram positivos para o rinovírus, representando 25% de positividade dos testes. Ainda de acordo com o laboratório, nas últimas semanas, a detecção de rinovírus tem superado aos casos de influenza e demais vírus respiratórios.

O aumento de casos por rinovírus também é identificado no último Informe Epidemiológico das Vigilâncias das Síndromes Gripais, publicado na última quinta-feira (31). O material aponta que entre as SE 28 e 30, 65% dos vírus respiratórios identificados em Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal (SG) no Estado foram por rinovírus.

Em relação aos casos mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Informe apresenta que, durante o mesmo período de análise, o rinovírus representou 50% dos vírus identificados, superando os casos por influenza. Há ainda, nas SE 28 a 30, a notificação de um óbito em uma criança menor de 4 anos, com codetecção de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e rinovírus.

A médica e referência técnica da Vigilância da Influenza e Meningites, Mariana Ribeiro Macedo, explicou que por ser um agente viral altamente contagioso, o rinovírus causa boa parte dos resfriados comuns, mas reforçou que, apesar disso, pode levar aos casos graves. “Na maioria das vezes, o indivíduo infectado desenvolve sintomas leves, podendo apresentar coriza, dor de garganta, tosse, espirros e congestão nasal. No entanto, alguns casos podem evoluir para a SRAG, sendo que as crianças pequenas estão entre os grupos mais suscetíveis”, informou.

Cuidados a serem tomados

Por não ter vacina disponível, é importante que a população se atente às medidas preventivas a fim de evitar a infecção por rinovírus. Entre as principais medidas estão:

– Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Uso da máscara se faz importante para aqueles que estejam com sintomas e a recomenda o uso àqueles que fazem parte dos grupos prioritários;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Mantenha os ambientes bem ventilados;

– Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

– Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Sobre o informe

O Informe Epidemiológico das Vigilâncias das Síndromes Gripais, que traz dados sobre o cenário dos vírus respiratórios no Espírito Santo, é produzido pelo Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e publicado semanalmente no site da Secretaria da Saúde, neste link.

O último boletim publicado, de Nº 30, traz os dados das semanas epidemiológicas 01 a 30, referente ao início do ano até o dia 26 de julho. Além disso, apresenta análise das últimas duas semanas, da SE 28 a SE 30. O Informe é elaborado com base nas notificações de Síndrome Gripal em unidades sentinelas e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registradas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e no e-SUS Vigilância em Saúde (VS).