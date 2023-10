Rinomodelação: procedimento melhora a estética do nariz sem cirurgia

Divulgação Karina Barrelo, nome à frente da Clínica Barrelo, explica os principais benefícios do procedimento não-cirúrgico e indolor que remodela a região e deixa o efeito da rinoplastia em minutos

Quando se trata de ter um rosto mais harmônico, a procura por procedimentos estéticos que auxiliam nesse objetivo aumentam. Além de uma pele mais firme, sem rugas e com menos linhas de expressão, muitas pessoas se preocupam com a região do nariz que, até pouco tempo atrás, só podia ser harmonizada por meio da cirurgia plástica. Hoje em dia, com o aumento da tecnologia e inovação nos procedimentos, é possível remodelar a área com um procedimento não-cirúrgico: a rinomodelação. Diferente da rinoplastia, a prática é menos invasiva e não permanente, deixando a pessoa livre para deixar o nariz natural ou harmonizado sem excessos ou exageros.

“A rinomodelação é um método que usa o ácido hialurônico de alta densidade para preenchimento, o que melhora o contorno e formato nasal. O procedimento consiste em injetar um determinado volume dessa substância no nariz, com o objetivo de corrigir imperfeições ou defeitos que incomodam o paciente. Por ser uma substância produzida naturalmente pelo corpo, o procedimento apresenta baixo risco de efeitos colaterais, além de uma recuperação super rápida e indolor, sem uso de anestesia geral ou horas de cirurgia invasiva”, explica Karina Barrelo, CEO da Clínica Barrelo.

Outro grande benefício desse procedimento é que ele é recomendado tanto para quem quer ajustar algum pequeno detalhe, quanto para quem já fez a cirurgia plástica na área. “Ele é indicado para a correção de pequenas saliências nasais ou para retocar algum detalhe de procedimento de rinoplastia. Também é útil para aumentar ou diminuir ângulos nasais, saliências indesejadas, melhorar o formato e para corrigir assimetrias ou afinar o nariz”, completa a especialista. A cantora Priscilla Alcântara, as influenciadoras Bianca Andrade, Kéfera Buchmann e Virginia Fonseca, o cantor MC Daniel e o ex-BBB Caio Afiune foram alguns dos famosos que aderiram a rinomodelação e aprovaram o resultado.

Com aplicação de anestesia local, o nariz pode apresentar leve inchaço e sensibilidade após o procedimento, sintomas que irão desaparecer logo nos primeiros dias, sendo recomendado a pausa de exercícios físicos, exposição solar e maquiagens na região. O resultado pode ser visto de imediato ou em até quatro semanas e cada sessão custa de R$1.800,00 mil a R$3.000,00 mil dependendo de cada caso. Vale ressaltar que a rinomodelação é contraindicada para gestantes, pessoas com doenças autoimunes ou que sofrem com lesões de pele na área a ser tratada.

Fonte: Mulher