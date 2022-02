Rihanna quer casar com A$AP Rocky depois que 1º filho nascer, diz site

Reprodução Rihanna e A$AP Rocky devem se casar em breve

Após anunciar que está esperando o primeiro filho, Rihanna quer dar o próximo passo na relação com o namorado, o rapper A$AP Rocky. Fontes próximas à cantora teriam afirmado ao The Mirror que Rihanna planeja se casar com ele após o nascimento do primeiro bebê

“Rihanna está totalmente apaixonada por A$AP Rocky. Eles têm um laço muito próximo e Rihanna sempre foi bastante tradicional. Eles vão se casar, com certeza”, afirmou a fonte ao site.

“Ela já contou que quer ficar com ele para sempre e ele disse o mesmo”, acrescentou. A fonte afirma que ainda não há qualquer planejamento em vista, mas tem certeza de que a cerimônia não acontecerá antes do nascimento do primeiro filho do casal.

Uma informação é certa: o casamento será em Barbados “já que os dois têm família lá. É o lugar que uniu os dois e que tem um lugar especial no coração de ambos”.